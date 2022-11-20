Характеристики товара
Описание
- столешница – сосна 40 мм
- цвет – под бук
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Стол Лофт-1
Стол Лофт-3
Стол Лофт-4
Стол Лофт-5
Стол Лофт-7
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