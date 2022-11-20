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Стол Лофт Smart

11 оценок
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Стул Амэндо

Характеристики товара

Описание

  • столешница – сосна 40 мм
  • цвет – под бук
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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина550 мм

Выполненные заказы

Cтол Лофт Smart, столешница-сосна 40 мм, цвет под бук
Cтол Лофт Smart, столешница-сосна 40 мм, цвет под букCтол Лофт Smart, столешница-сосна 40 мм, цвет под букCтол Лофт Smart, столешница-сосна 40 мм, цвет под букCтол Лофт Smart, столешница-сосна 40 мм, цвет под букCтол Лофт Smart, столешница-сосна 40 мм, цвет под бук
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