Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Страна изготовленияРоссия
Новогодний чехол на стул 03
Обеденная группа Стол Маргит + 4 такера
Стол Виктория 120 серый, со складным подстольем
Светильник потолочный 01535
Светильник потолочный 01532
Светильник потолочный 01531
Стол Оксфорд
Стул Опус Slim
Кресло - шезлонг Альбатрос-2, бежевое
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди