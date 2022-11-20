Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив дуба
Материал каркаса: металл
Материал столешницы: массив дуба
Материал каркаса: металл
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Вертекс 20мм
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый
Стол Resin Bred
Стол Норридж
Стол Шрустбери
Chester кресло
Chester диван 3-х местный
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди