Фотография Стол школьный LP/3.1 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол школьный LP/3.1

5
Оптовая цена
8 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол школьный LP/3.1
Стол школьный LP/3.1
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Стол школьный LP/3.1

5
8490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина500 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Группа роста6

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