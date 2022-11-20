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Стол Луан, тёмный орех - фото 1Стол Луан, тёмный орех - фото 2

Стол Луан, тёмный орех

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1600 мм
  • Материалметалл, МДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки44 кг

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