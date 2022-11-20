Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина1600 мм
- Материалметалл, МДФ
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки44 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Браун 20мм
Стул UNO soft серый
Стул на металлокаркасе Kosta, белый
Стул Oliver Square велюр темно-серый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло