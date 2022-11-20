Стол Люцио

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Стол Люцио

4.6
106 890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Материал столешницыМДФ/ стекло
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Размер столешницы, мм Стоимость, руб
1200/700 72490
1300/800 82290
1400/800 95090
1500/800 99690
1600/800105890
1700/900 128890
1800/1000 139590
1900/1000 145490
2000/1000 151390
2100/1000157390
2200/1000 163290
2300/1000 169390
2400/1000 175990
2500/1000 181090

Размеры подстолья, мм Стоимость, руб
600*400, h720 34390
800*600, h720 45290
1000*700, h720 62790
1200*800, h72077390

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