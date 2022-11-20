Стол Люцио
106 890 ₽
Розничные цены выше, ведь производить штучный товар дороже, дольше и сложнее.
Пожалуйста, уточните цену у менеджера. Вдруг сегодня дешевле?
|Размер столешницы, мм
|Стоимость, руб
|1200/700
|72490
|1300/800
|82290
|1400/800
|95090
|1500/800
|99690
|1600/800
|105890
|1700/900
|128890
|1800/1000
|139590
|1900/1000
|145490
|2000/1000
|151390
|2100/1000
|157390
|2200/1000
|163290
|2300/1000
|169390
|2400/1000
|175990
|2500/1000
|181090
|Размеры подстолья, мм
|Стоимость, руб
|600*400, h720
|34390
|800*600, h720
|45290
|1000*700, h720
|62790
|1200*800, h720
|77390