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Стол Macao

Артикул: CH-051-616
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Диаметр950 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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