Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Диаметр950 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол Petal D110
Стол Ron 120, прозрачный
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стол Eliot 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ белый
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный
Стол Brick M 120, дуб Трюфель/ белый
Стул Марс
Стул Форум красный
Стол Сальвадор
Диван Квадрат двухместный
Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа розовый Linkoln
Стол Лидер 23, круглый
Стул офисный Тейлор экокожа бежевый