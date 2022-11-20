Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина720 мм
- Длина1400 мм
- Материал столешницымассив, сосна
- Материал подстольямассив, сосна
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стол уличный Калисто круглый
Стол уличный Калисто квадратный
Стол Севилья
Стол уличный Классика
Стол уличный Фьюри
Стол уличный Порто
Стол уличный Бистро
Стол Лидер 6
Зажим прозрачный
Куверт Габардин
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Обеденная группа Luar
Шезлонг-лежак плетеный Monaco Sunbed
Ковер хлопковый белый ВОЗДУШНЫЕ ДЮНЫ