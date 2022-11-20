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Стол Malta

Артикул: CH-051-617
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол с двумя торцевыми механизмами подъёма вставок, опора металлическая (белый муар, черный муар) с вставкой из нержавеющей стали, основание нержавеющая сталь.

Возможна покраска вставки и основания цвет gold без удорожания.

Возможно исполнение столешницы из других материалов и различных вариантов покраски. Может комплектоваться другими опорами.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1400/2040 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасасталь, металл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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