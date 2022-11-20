Характеристики товара
Описание
Обеденный стол с двумя торцевыми механизмами подъёма вставок, опора металлическая (белый муар, черный муар) с вставкой из нержавеющей стали, основание нержавеющая сталь.
Возможна покраска вставки и основания цвет gold без удорожания.
Возможно исполнение столешницы из других материалов и различных вариантов покраски. Может комплектоваться другими опорами.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина750 мм
- Высота1400/2040 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасасталь, металл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия