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Стол Марсель прямоугольный - фото 1Стол Марсель прямоугольный - фото 2Стол Марсель прямоугольный - фото 3

Стол Марсель прямоугольный

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2200 мм
  • Длина800 мм
  • Глубина1100 мм
  • Вес163 кг
  • МатериалМДФ, массив
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