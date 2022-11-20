Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2200 мм
- Длина800 мм
- Глубина1100 мм
- Вес163 кг
- МатериалМДФ, массив
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Стул Винус NEW, пластиковый, золотой
Стул Aлдо
Стол Flint
Аксессуар на стену Разноцветная маска
Аксессуар на стену Черно-белая лента
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Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис