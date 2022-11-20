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Стол массажный JFAL01A две секции - фото 1Стол массажный JFAL01A две секции - фото 2

Стол массажный JFAL01A две секции

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота620/870 мм
  • Ширина710 мм
  • Длина1860 мм
  • Вес19.2 кг

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