Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота630/780 мм
- Ширина610 мм
- Длина1800 мм
- Вес57.8 кг
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
Кушетка для спа кабинета SPA80
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Тележка для круглых столов
Ручник впитывающий, красный
Подстолье Блин №1, барное
Подстолье Истборн круглое, D660, бронза
Подстолье Истборн круглое, D440, бронза
Подстолье Истборн двойное, бронза
Подстолье Tapas
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная