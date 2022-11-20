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Стол массажный ММКМ-2 четырехмоторный - фото 1

Стол массажный ММКМ-2 четырехмоторный

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Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Olimp

Характеристики товара

Описание

Длина: 2000 мм

Ширина: 850 мм

Высота: 650/750 мм

Характеристики:

Рама: сталь, дерево

Количество секций: 3

Количество функций: 4 (пульт ДУ)

Нагрузка 180 кг.

Поверхность винил-люкс. Поролон 12 см.

Цвет: белый, кремовый

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