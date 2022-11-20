Характеристики товара
Описание
Длина: 2000 мм
Ширина: 850 мм
Высота: 650/750 мм
Характеристики:
Рама: сталь, дерево
Количество секций: 3
Количество функций: 4 (пульт ДУ)
Нагрузка 180 кг.
Поверхность винил-люкс. Поролон 12 см.
Цвет: белый, кремовый
Длина: 2000 мм
Ширина: 850 мм
Высота: 650/750 мм
Характеристики:
Рама: сталь, дерево
Количество секций: 3
Количество функций: 4 (пульт ДУ)
Нагрузка 180 кг.
Поверхность винил-люкс. Поролон 12 см.
Цвет: белый, кремовый
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