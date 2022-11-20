Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина650 мм
- Длина1950 мм
- Вес49 кг
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
Кушетка для спа кабинета SPA80
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Тележка для круглых столов
Пуф для мастера педикюра Соната
Ручник впитывающий
Резная консольная ножка 10
Резная консольная ножка 2
Подстолье стальное 1051, белое
Диван кровать Пабло
Мужское винтажное парикмахерское кресло 5
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная