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Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике - фото 1

Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота570/850 мм
  • Ширина710 мм
  • Длина2000 мм
  • Вес70 кг

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