Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота570/850 мм
- Ширина700/1100 мм
- Длина2000 мм
- Вес70 кг
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
Кушетка для спа кабинета SPA80
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Тележка для стопируемых стульев
Стол Слуга прикроватный
Радиусная стойка ресепшн Elegance
Ручник впитывающий, красный
Подстолье Малевич №1
Подстолье Малевич №1, барное
Подстолье Малевич №2
Подстолье Малевич №2, барное
Подстолье Блин №1
Диван Барон, зеленый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная