Стол Матео

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол Матео

4.9
116 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол Тэодоро
Стол Тэодоро
Следующий Стол Люцио
Стол Люцио

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Материал столешницыМДФ/ латунь
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Размер столешницы, мм Стоимость, руб
1200/700 82000
1300/800 100890
1400/800 113590
1500/800 117890
1600/800 123890
1700/900 146490
1800/1000 156390
1900/1000 162000
2000/1000 167590
2100/1000 173290
2200/1000 178890
2300/1000 184690
2400/1000 192490
2500/1000 195790

Размеры подстолья, мм Стоимость, руб
600*400, h72034390
800*600, h72045290
1000*700, h72062790
1200*800, h72077390

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 10
Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.2
Новогодний чехол на стул 03
Настоящее фото товара Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
190 ₽
Оптовая цена
5
Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36
Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
9 460 ₽
Оптовая цена
5
Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм
Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
750 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Rokoko Белый
Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка общественная М13, на колесах
Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Вешалка общественная М13
Настоящее фото товара Вешалка общественная В 35Н, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка общественная В 35Н
Настоящее фото товара Вешалка общественная Пико 26, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Вешалка общественная Пико 26
Настоящее фото товара Вешалка общественная М9 на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Вешалка общественная М9 на колесах

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол Кристиано, произведённого компанией ChiedoCover
103 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Кристиано
Настоящее фото товара Стол Карлотта, произведённого компанией ChiedoCover
120 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Карлотта
Настоящее фото товара Стол Патрицио, произведённого компанией ChiedoCover
111 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Патрицио
Настоящее фото товара Стол Раймондо, произведённого компанией ChiedoCover
141 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Раймондо
Настоящее фото товара Кресло Лофт Бенедикт, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Лофт Бенедикт
Настоящее фото товара Стул Маффин Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 550 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Маффин Премиум
Настоящее фото товара Стул Мокка Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Мокка Премиум
Настоящее фото товара Стул Либре, произведённого компанией ChiedoCover
24 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Либре
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Тейлор экокожа серый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Ларго велюр капучино