Характеристики товара
Описание
Высота: 75 см
Ширина: 95 см
Глубина: 95 см
Высота: 75 см
Ширина: 95 см
Глубина: 95 см
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стол круглый Ringebu
Секция Форли, голубой
Секция Форли, оранжевый
Секция Форли, лимонная
Секция Форли, салатовая
Диван прямой Мальта №2
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Стол Melody
Комплект уличной мебели Кемер-2
Комплект Moorea set Unity
Комплект Corfu Relax
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Комплект Orlando set with 3 seat sofa
Стул Борно
Стул Борно зеленый