Стол Melody Quartet

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Iowa
Стул Iowa
Следующий Стол Lyon rattan table
Стул Iowa

Характеристики товара

Описание

Высота: 75 см

Ширина: 95 см

Глубина: 95 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты столешницы

Темный орехТемный орех
Дуб беленыйДуб беленый
Темный венгеТемный венге
БукБук
ВенгеВенге
ОрехОрех
Светлый дубСветлый дуб

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
12

Стул Венера диамант вельвет бордовый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет изумрудный

Настоящее фото товара Стол круглый Ringebu, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
15

Стол круглый Ringebu

Настоящее фото товара Секция Форли, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
14

Секция Форли, голубой

Настоящее фото товара Секция Форли, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
10

Секция Форли, оранжевый

Настоящее фото товара Секция Форли, лимонная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
15

Секция Форли, лимонная

Настоящее фото товара Секция Форли, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
8

Секция Форли, салатовая

Диван прямой Мальта №2Настоящее фото товара Диван прямой Мальта №2, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
11

Диван прямой Мальта №2

Другие товары из раздела

Стол FuturaНастоящее фото товара Стол Futura, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
7

Стол Futura

Стол MelodyНастоящее фото товара Стол Melody, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
9

Стол Melody

Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер-2, произведённого компанией ChiedoCover
от39 390
Оптовая цена
10

Комплект уличной мебели Кемер-2

Настоящее фото товара Комплект Moorea set Unity, произведённого компанией ChiedoCover
от85 990
Оптовая цена
13

Комплект Moorea set Unity

Настоящее фото товара Комплект Corfu Relax, произведённого компанией ChiedoCover
от84 790
Оптовая цена
9

Комплект Corfu Relax

Настоящее фото товара Комплект Columbia set 5, произведённого компанией ChiedoCover
от107 290
Оптовая цена
10

Комплект Columbia set 5

Настоящее фото товара Комплект California set with 3 seat sofa, произведённого компанией ChiedoCover
от162 090
Оптовая цена
15

Комплект California set with 3 seat sofa

Настоящее фото товара Комплект Orlando set with 3 seat sofa, произведённого компанией ChiedoCover
от41 990
Оптовая цена
13

Комплект Orlando set with 3 seat sofa

Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый