Фотография Стол Мэйсон от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол Мэйсон

4.1
Оптовая цена
от 8 190 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Мэйсон
Стол Мэйсон
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Стол Мэйсон

4.1
8190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина1970 мм
  • Высота750 мм
  • Цветчерный
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП

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