Товар в корзине. Перейти
Стол Микеладжело - фото 1Стол Микеладжело - фото 2

Стол Микеладжело

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Микеладжело, серый
Стол Микеладжело, серый
Следующий Стул Микеладжело, серый
Стол Микеладжело, серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1800 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыМДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Вес упаковки38.50 кг

Похожие товары

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

С этим товаром покупают
Стул Наполеон Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
129Хит

Стул Наполеон Серебро, деревянный

Стул Наполеон New, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 3907
4 690 ₽Оптовая цена
8

Стул Наполеон New, пластиковый

В наличии 318 шт.
Настоящее фото товара Стул Виота 210, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стул Виота 210, фуксия

Стул Кроссбэк, береза/ черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк, береза/ черный

Стул Lazzoli 2310Настоящее фото товара Стул Lazzoli 2310, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
13

Стул Lazzoli 2310

Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжкаНастоящее фото товара Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
7

Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка

Стул Marcus, бархат винно-красныйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат винно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
8

Стул Marcus, бархат винно-красный

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 27 шт.