Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина900 мм
- Длина1800 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыМДФ
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.38 м3
- Вес упаковки38.50 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон New, пластиковый
Стул Виота 210, фуксия
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул Lazzoli 2310
Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка
Стул Marcus, бархат винно-красный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло