Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина700 мм
- Длина1100/1400 мм
- Вес29 кг
- Страна изготовленияРоссия
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