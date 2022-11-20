Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина700 мм
- Длина1100 мм
- Материал каркасаЛДСП
- Материал столешницыЛДСП, пластик
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный
Стол круглый Гамильтон
Стол складной Тейкли 180 зеленый
Ель Нормандская
Ель Рождественская
Ель Рождественская, уличная
Ель Снегурочка
Ель Чаровница
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло