Характеристики товара
Описание
Габариты стола: 90(118) x 60 x 75 см
Обивка стула: кожзам
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Габариты стола: 90(118) x 60 x 75 см
Обивка стула: кожзам
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