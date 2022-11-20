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Стол Милтон + 6 стульев Амарант - фото 1

Стол Милтон + 6 стульев Амарант

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты стола: 90(118) x 60 x 75 см

Обивка стула: кожзам


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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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