Характеристики товара
Описание
Габариты стола: 110(140) x 70 x 75 см
Обивка стула: экотекс
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Габариты стола: 110(140) x 70 x 75 см
Обивка стула: экотекс
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