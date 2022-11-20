Характеристики товара
Описание
Габариты стола: 110(140) x 70 x 75 см
Обивка стула: бенгал
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Габариты стола: 110(140) x 70 x 75 см
Обивка стула: бенгал
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