Товар в корзине. Перейти
Стол Мини 1 - фото 1

Стол Мини 1

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Олимп 1
Стол Олимп 1
Следующий Стул Агат
Стол Олимп 1

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина590 мм
  • Длина900 мм
  • Материалбереза
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

С этим товаром покупают
Фуршетная юбка 01Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, произведённого компанией ChiedoCover
от750
90Хит

Фуршетная юбка 01

Настоящее фото товара Зажим белый, произведённого компанией ChiedoCover
85
Оптовая цена
14

Зажим белый

Настоящее фото товара Зажим прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
85
Оптовая цена
9

Зажим прозрачный

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от750
12

Фуршетная юбка 01, фиолетовая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от660
15

Фуршетная юбка 02, фиолетовая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
от660
13

Фуршетная юбка 02, шоколадная

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от660
13

Фуршетная юбка 02, синяя

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 24 шт.