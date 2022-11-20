Стол Mini 100

10 оценок

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Стол Mini 100

4.5
32 490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1220 мм

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