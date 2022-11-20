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Стол Monaco

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина730 мм
  • Длина1700-2200 мм
  • Материал столешницымассив, сосна
  • Материал подстольямассив, сосна
  • Страна изготовленияРоссия

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