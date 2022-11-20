Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина730 мм
- Длина1700-2200 мм
- Материал столешницымассив, сосна
- Материал подстольямассив, сосна
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
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Стол уличный Калисто круглый
Стол уличный Калисто квадратный
Стол Севилья
Стол уличный Классика
Стол уличный Фьюри
Стол уличный Порто
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Шезлонг пластиковый GS 1009 антрацит