Характеристики товара
Описание
Длина: 710 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 750 мм
Вес: 6 кг
Материал: сталь, пластик
Длина: 710 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 750 мм
Вес: 6 кг
Материал: сталь, пластик
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Стул Молот 20мм - бронза, ANGELIQUE bleu luxe
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
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Кровать куб Метис
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Кровать куб Арди