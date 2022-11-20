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Стол надкроватный - фото 1

Стол надкроватный

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Стол складной для забора крови

Характеристики товара

Описание

Длина: 710 мм

Ширина: 450 мм

Высота: 750 мм

Вес: 6 кг

Материал: сталь, пластик

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