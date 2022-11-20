Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина910 мм
- Глубина1400/1600/1800/2000 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый
- Страна изготовленияБеларусь
|Размер (ШхГ), мм
|Размер упаковки, мм
|Вес упаковки, кг
|1400х910
|д1410 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног)
|29
|1600х910
|д1610 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног)
|34
|1800х910
|д1810 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног)
|38
|2000х910
|д2010 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног)
|42
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