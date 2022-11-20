Стол Нарвик дуб, тон Бесцветное шелковисто-матовое масло

5 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина910 мм
  • Глубина1400/1600/1800/2000 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияБеларусь

Варианты размеров

Размер (ШхГ), мм Размер упаковки, мм Вес упаковки, кг
1400х910 д1410 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 29
1600х910 д1610 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 34
1800х910 д1810 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 38
2000х910 д2010 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 42

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