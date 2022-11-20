Стол NEXT Дуб Канзас/ Графит
Раскладной обеденный стол. Современный и минималистический дизайн.
Столешница толщиной 25 мм- ламинированный ДСП
Упакован в 1 коробку.
Высота (см) 75
Ширина (см) 69
Длина (см) 110
Количество мест 1
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Длина max (см) 145
Вес брутто (кг) 36
Объем (м3) 0,1
Материал столешницы ЛДСП
Цвет столешницы Дуб Канзас/ Графит
Материал каркаса ЛДСП
Цвет каркаса Дуб Канзас/ Графит
По раскладке Раскладной
Форма Прямоугольный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
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