Стол NEXT Дуб Канзас/ Графит 110

13 оценок

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Стол NEXT Дуб Канзас/ Графит 110

5
10 000 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стол NEXT Дуб Канзас/ Графит

Раскладной обеденный стол. Современный и минималистический дизайн.
Столешница толщиной 25 мм- ламинированный ДСП
Упакован в 1 коробку.

Высота (см) 75
Ширина (см) 69
Длина (см) 110
Количество мест 1
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Длина max (см) 145
Вес брутто (кг) 36
Объем (м3) 0,1
Материал столешницы ЛДСП
Цвет столешницы Дуб Канзас/ Графит
Материал каркаса ЛДСП
Цвет каркаса Дуб Канзас/ Графит
По раскладке Раскладной
Форма Прямоугольный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Вес36 кг
  • Длина1100 мм
  • Ширина690 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП
  • Глубина1450 мм
  • Объём упаковки0.1 м3

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