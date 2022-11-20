Стол Николло
81 190 ₽
Розничные цены выше, ведь производить штучный товар дороже, дольше и сложнее.
Пожалуйста, уточните цену у менеджера. Вдруг сегодня дешевле?
Современный дизайн для современных людей.
СТОЛЕШНИЦА
Основа — МДФ, стекло закаленное /8мм/
Кант: полоса металл 40х2мм, покраска под латунь
Толщина столешницы: 40мм
ПОДСТОЛЬЕ
Металл сварной, покраска под латунь
|Диаметр столешницы, мм
|Стоимость, руб
|1000
|49590
|1100
|72290
|1200
|77390
|1300
|82290
|1400
|126290
|1500
|146090
|1600
|152590
|1700
|213590
|1800
|220890
|1900
|227290
|2000
|233790
|Размеры подстолья (диаметр/ высота), мм
|Стоимость, руб
|600/720
|31590
|800/720
|46090
|1000/720
|57190
|1200/720
|72090