Стол Николло

13 оценок

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Стол Николло

4.9
81 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Современный дизайн для современных людей.

СТОЛЕШНИЦА
Основа — МДФ, стекло закаленное /8мм/
Кант: полоса металл 40х2мм, покраска под латунь
Толщина столешницы: 40мм
ПОДСТОЛЬЕ
Металл сварной, покраска под латунь

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Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Высота720 мм
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Диаметр столешницы, мм Стоимость, руб
100049590
1100 72290
1200 77390
1300 82290
1400 126290
1500 146090
1600 152590
1700 213590
1800 220890
1900 227290
2000 233790

Размеры подстолья (диаметр/ высота), мм Стоимость, руб
600/720 31590
800/720 46090
1000/720 57190
1200/720 72090

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