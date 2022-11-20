Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина860 мм
- Длина860 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыстекло
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Подстолье чугунное 1037
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Подстолье хромированное 1289
Стол складной Натали серый
Барная стойка Парсон, белая
Стол Кронос D550
Стол Лидер 10, 1200x500
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло