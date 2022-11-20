Фотография Стол НОРДИК нераскладной дуб от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол НОРДИК нераскладной дуб

4.9
Оптовая цена
от 32 590 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол НОРДИК нераскладной дуб
Стол НОРДИК нераскладной дуб
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Стол НОРДИК нераскладной дуб

4.9
32590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал столешницыШпон дуба лак
  • Материал каркасаМассив дуба лак
  • Длина1200 мм
  • Ширина750 мм

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Оптовая цена₽
1200 750 32590
1400 800 32990
1600 900 38990

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