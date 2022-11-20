Фотография Стол НОРДИК раскладной дуб от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол НОРДИК раскладной дуб

4.3
Оптовая цена
от 43 590 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол НОРДИК раскладной дуб
Стол НОРДИК раскладной дуб
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Стол НОРДИК раскладной дуб

4.3
43590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал столешницыШпон дуба лак
  • Материал каркасаМассив дуба лак
  • Цветчерный
  • Длина1200 мм
  • Ширина750 мм

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Оптовая цена₽
1200 750 43590
1200 + 400 750 43590
1600 + 400 750 43590
1800800 47290
1800 + 400 80047290

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