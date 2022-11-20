Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Страна изготовленияРоссия
Новогодний чехол на стул 02
Стол Восток-2Р
Стол Виктория белый, со складным подстольем
Стол Жи-Ши
Светильник потолочный 01530
Светильник подвесной KH01132
Светильник подвесной KH01136
Светильник подвесной KH01135
Светильник подвесной KH01134
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди