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Стол Новал, раздвижной, 120/70

Артикул: CH-020-994
32 оценки
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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2 шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыстекло, ЛДСП
  • Цветбежевый

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