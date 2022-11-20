Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Adel, натуральный орех
Основные характеристики
- Высота745 мм
- Ширина1100 мм
- Длина1800 мм
Стол обеденный Adel, натуральный орех
Стул Бон экокожа желтый
Стул Бон экокожа красный
Стул Бон экокожа серый
Стул Валенсия темно-серый
Стул Валенсия, велюр серый
Стол Стоктон
Стул Валенсия оранжевый
Стул Валенсия темно-синий
Стул Валенсия фиолетовый
Стул Версаль велюр винный
Стул Версаль велюр зеленый
Стул Версаль велюр капучино
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло