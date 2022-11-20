Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина850 мм
- Длина1200/1600 мм
- Материал столешницыМДФ, металл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.42 м3
- Вес упаковки73.10 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый
Стул КАБРИОЛЬ 16
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Даллас, золото, корона красная
Стул Opus