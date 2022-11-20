Характеристики товара
Описание
Вес брутто, кг: 33
Упаковано: 1шт/2кор
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1100 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный, золотой
Вес брутто, кг: 33
Упаковано: 1шт/2кор
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