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Стол обеденный Астория раскладной - фото 1Стол обеденный Астория раскладной - фото 2

Стол обеденный Астория раскладной

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина1400/1800 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Вес упаковки60.50 кг

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