Характеристики товара
Описание
Вес брутто, кг: 31
Упаковано: 1шт/3кор
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, золотой
Вес брутто, кг: 31
Упаковано: 1шт/3кор
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