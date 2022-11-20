Стол обеденный Берген раскладной 120-180*80 белый

9 оценок

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Стол обеденный Берген раскладной 120-180*80 белый

4.5
29 990 ₽34 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол, размеры столешницы 120*80 см. Дополнительно раскладывается на 60 см.

Цвет столешницы - белый, ножки металлические, покрашены в цвет светлого дерева.

2 коробки / 1 шт.
Габариты:
к.1:86,5*67*14 см
к.2:82*36*17,5 см
Вес брутто:
к.1: 24,65 кг к.2: 13,5 кг
Объем:
к.1: 0,08 к.2: 0,05

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1200/1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес34 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияКитай

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