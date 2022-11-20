Обеденный стол, размеры столешницы 120*80 см. Дополнительно раскладывается на 60 см.
Цвет столешницы - белый, ножки металлические, покрашены в цвет светлого дерева.
2 коробки / 1 шт.
Габариты:
к.1:86,5*67*14 см
к.2:82*36*17,5 см
Вес брутто:
к.1: 24,65 кг к.2: 13,5 кг
Объем:
к.1: 0,08 к.2: 0,05
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