Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Blitar - фото 1Стол обеденный Blitar - фото 2Стол обеденный Blitar - фото 3Стол обеденный Blitar - фото 4

Стол обеденный Blitar

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Вудленд
Стол обеденный Вудленд
Следующий Стол обеденный Мерида
Стол обеденный Вудленд

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол в интерьере кухни-основной элемент дизайна. Стиль стола должен соответствовать выбранному интерьерному направлению. Стол "Blitar»" с круглой столешницей безусловно будет центром композиции интерьера помещения и дизайнерским акцентом. В тандеме с металлическими ножками стол прослужит долгие годы, а круглая столешница обеспечит безопасную обстановку в помещении. Обеденный стол «Blitar»» отлично будет смотреться в комбинации с табуретами в этом же стиле

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Материалметалл, МДФ
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки65 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки12.50 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Диван Chester (Честер) кожаныйНастоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 999
Оптовая цена
13

Диван Chester (Честер) кожаный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
9

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
5

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный

Настоящее фото товара Стул Браун 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89018
2 290 ₽
9

Стул Браун 20мм

Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
7

Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)

Стул «Apriori S» (id 128)Настоящее фото товара Стул «Apriori S» (id 128), произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена
7

Стул «Apriori S» (id 128)

Настоящее фото товара Стул Laval, черный бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
14

Стул Laval, черный бархат/ золото

Кресло Monaco Wood CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
7

Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный

В наличии 175 шт.
Стул William с подлокотниками ромб, бархат серыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
13

Стул William с подлокотниками ромб, бархат серый

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 21 шт.