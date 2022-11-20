Характеристики товара
Описание
Обеденный стол в интерьере кухни-основной элемент дизайна. Стиль стола должен соответствовать выбранному интерьерному направлению. Стол "Blitar»" с круглой столешницей безусловно будет центром композиции интерьера помещения и дизайнерским акцентом. В тандеме с металлическими ножками стол прослужит долгие годы, а круглая столешница обеспечит безопасную обстановку в помещении. Обеденный стол «Blitar»» отлично будет смотреться в комбинации с табуретами в этом же стиле
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Материалметалл, МДФ
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки65 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки12.50 кг