Характеристики товара
Описание
Обеденный стол с металлическими опорами. Опоры стола надежно крепятся к столешнице стальными пятаками на уф склейке. Подходит в современные интерьеры кухонь, кафе. Стекло и хром выглядят воздушно и легко, не смотря на массивность изделия, эти материалы очень гигиеничны
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина800 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке3 шт
- Ширина упаковки1430 мм
- Высота упаковки830 мм
- Глубина упаковки40 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки40 кг