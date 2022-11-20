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Стол обеденный Давенпорт - фото 1

Стол обеденный Давенпорт

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол с металлическими опорами. Опоры стола надежно крепятся к столешнице стальными пятаками на уф склейке. Подходит в современные интерьеры кухонь, кафе. Стекло и хром выглядят воздушно и легко, не смотря на массивность изделия, эти материалы очень гигиеничны

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт
  • Ширина упаковки1430 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Глубина упаковки40 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки40 кг

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