Товар в корзине. Перейти

Стол обеденный Дерби 140*80 стеклянный

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Elephant раскладной 120-160*80 бетон/алюминий
Стол Elephant раскладной 120-160*80 бетон/алюминий
Следующий Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика
Стол Elephant раскладной 120-160*80 бетон/алюминий

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол со стеклянной столешницей. Закаленное темное стекло выдерживает большие нагрузки, обладает высокой термоустойчивостью и прочностью. Стол украшают крепкие ножки, выполненные из металла, покрытые краской в черном цвете, что смотрится очень гармонично.

Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 141*89*65

Вес брутто: 29,000

Объем: 0,081

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный

Похожие товары

Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамикаНастоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от114 99033
169 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика

В наличии 7 шт.
Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамикаНастоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от119 99041
199 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика

В наличии 11 шт.
Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темнаяНастоящее фото товара Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от90 99021
114 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная

В наличии 23 шт.
Стол Viborg, темный орех/ стеклоНастоящее фото товара Стол Viborg, темный орех/ стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от40 490
Оптовая цена
8

Стол Viborg, темный орех/ стекло

Стол круглый раскладной BarneoНастоящее фото товара Стол круглый раскладной Barneo, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
11

Стол круглый раскладной Barneo

Стол раскладной Ricco Настоящее фото товара Стол раскладной Ricco , произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
7

Стол раскладной Ricco

Стол раскладной Roberto, дубНастоящее фото товара Стол раскладной Roberto, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена
15

Стол раскладной Roberto, дуб

Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовыйНастоящее фото товара Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена
9

Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовый

Стол раскладной Tempio, орехНастоящее фото товара Стол раскладной Tempio, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена
13

Стол раскладной Tempio, орех

Стол раскладной Teodoro, орехНастоящее фото товара Стол раскладной Teodoro, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена
6

Стол раскладной Teodoro, орех

Другие товары из раздела

Стол раскладной Navarrese, дубНастоящее фото товара Стол раскладной Navarrese, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена
14

Стол раскладной Navarrese, дуб

Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовыйНастоящее фото товара Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена
13

Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовый

Стол ВанкуверНастоящее фото товара Стол Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
9

Стол Ванкувер

Стол Бостон, раздвижнойНастоящее фото товара Стол Бостон, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
14

Стол Бостон, раздвижной

Стол Бейз, раздвижной, венгеНастоящее фото товара Стол Бейз, раздвижной, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
15

Стол Бейз, раздвижной, венге

С этим товаром покупают

Чехол 02Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
7

Чехол 02

Чехол 62Настоящее фото товара Чехол 62, произведённого компанией ChiedoCover
от490
15

Чехол 62

Чехол 65Настоящее фото товара Чехол 65, произведённого компанией ChiedoCover
от690
9

Чехол 65

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
6

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый

Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от490
15

Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандекса

Чехол 01 белый бархатНастоящее фото товара Чехол 01 белый бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от790
5

Чехол 01 белый бархат

Чехол 48, серо-голубойНастоящее фото товара Чехол 48, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 48, серо-голубой