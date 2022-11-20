Характеристики товара
Описание
Обеденный стол со стеклянной столешницей. Закаленное темное стекло выдерживает большие нагрузки, обладает высокой термоустойчивостью и прочностью. Стол украшают крепкие ножки, выполненные из металла, покрытые краской в черном цвете, что смотрится очень гармонично.
Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 141*89*65
Вес брутто: 29,000
Объем: 0,081
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина800 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный