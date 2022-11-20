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Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый - фото 1Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый - фото 2Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый - фото 3Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый - фото 4Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый - фото 5

Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Бежевая глянцевая поверхность столешницы гармонично сочетается с металлическими ножками, окрашенными в один тон. Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета беленого дуба. На вкладке предусмотрена петля для комфортного открытия стола одной рукой.

2 коробки / 1 шт.
Габариты: 130*90*32
1короб: 130*90*17
2короб: 73*65,5*15
Вес брутто: 43,5
1короб: 34,5
2короб: 9
Объем: 0,271
1короб: 0,199
2короб: 0,072

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес38.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыМДФ
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки43.50 кг

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