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          Фотография Стол обеденный Dino от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол обеденный Dino

          4.8
          Оптовая цена
          от 21 900 ₽
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          Стол обеденный Dino

          4.8
          21900 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота735 мм
          • Длина1200 мм
          • Ширина800 мм
          • Материал столешницыМДФ
          • Материал подстольяметалл

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