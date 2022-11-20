Характеристики товара
Описание
Упаковано: 1шт/2кор
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина1800 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольясталь
- Цветсерый, золотой
Упаковано: 1шт/2кор
Подстолье чугунное Равин 500
Кресло Шале велюр бежевый
Зеркало настенное, античное серебро
Этажерка Virtuos, венге
Кресло Delp
Кресло пластиковое Sky, красный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло