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Стол обеденный Дориан, серый мрамор - фото 1

Стол обеденный Дориан, серый мрамор

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Стол обеденный Дориан, белый мрамор
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Стол обеденный Дориан, белый мрамор

Характеристики товара

Описание

Упаковано: 1шт/2кор

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1800 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый, золотой

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